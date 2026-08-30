«Рубин» — «Динамо» Мх: форвард гостей Миро реализовал пенальти и сравнял счет

Нападающий махачкалинского «Динамо» Миро сравнял счет в выездном матче 6-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:1.

На 73-й минуте форвард реализовал пенальти, назначенный после вмешательства ВАР — полузащитник казанцев Игнасио Сааведра сбил в своей штрафной хавбека махачкалинцев Уссема Мрезига.

Гол в ворота «Рубина» стал для Миро первым в сезоне-2026/27.