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«Не я же этими козлами руковожу». Григорий Иванов — о судействе в матче ЦСКА — «Урал»

Президент «Урала» Иванов назвал судей РПЛ козлами после матча с ЦСКА
Севастиан Терлецкий
,  
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2). Руководитель очень возмущен судейством, но толку в обращении в экспертно-судейскую комиссию не видит.

«Вы же сами все это видели. Конечно, я не согласен. Мы точно должны были бить пенальти, а в наши ворота он был сомнительный. Арбитр говорит, что сам за ногу зацепился. Будем ли подавать в ЭСК? А толку? Их накажут что ли? У Панина не первый раз уже такое.

— Как решать этот вопрос с судейством?

— Я не знаю как это решать. Не я же этими козлами руковожу. У них есть руководитель, пускай решают. Было абсолютно легкое касание, он мог сделать передачу. А мне судья говорит — было же касание. Такие судьи у населения", — сказал Иванов.

ЦСКА с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» располагается на 13-й строчке с 21 баллом.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Урал
Голы
Дивеев, 3 (1:0), Бийол, 7 (1:1), Бикфалви, 55 (1:2), Юсуф Языджи, 90+4 (2:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Щенников (Мухин, 46) Дивеев (Ушаков, 56) Карраскаль (Дзагоев, 71) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи Эджуке (Яковлев, 59)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Колесниченко (Емельянов, 78) Шатов (Мишкич, 78) Магомадов Бикфалви
Предупреждения
Гбамен 66’  -  Кузьмичев 3’, Егорычев 36’
Судьи
Панин (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Григорий Иванов (руководитель)
9
15
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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