Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2). Руководитель очень возмущен судейством, но толку в обращении в экспертно-судейскую комиссию не видит.

«Вы же сами все это видели. Конечно, я не согласен. Мы точно должны были бить пенальти, а в наши ворота он был сомнительный. Арбитр говорит, что сам за ногу зацепился. Будем ли подавать в ЭСК? А толку? Их накажут что ли? У Панина не первый раз уже такое.

— Как решать этот вопрос с судейством?

— Я не знаю как это решать. Не я же этими козлами руковожу. У них есть руководитель, пускай решают. Было абсолютно легкое касание, он мог сделать передачу. А мне судья говорит — было же касание. Такие судьи у населения", — сказал Иванов.

ЦСКА с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» располагается на 13-й строчке с 21 баллом.