«Рубин» дома победил махачкалинское «Динамо», казанцы забили два гола в концовке

«Рубин» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ — 3:1.

Защитник хозяев Илья Рожков открыл счет на 62-й минуте встречи. Нападающий гостей Миро реализовал пенальти на 73-й минуте. В концовке казанцы забили два гола: Александр Юкич отличился на 87-й минуте, а Богдан Йочич — на 90+5-й.

«Рубин» прервал серию из трех ничьих подряд и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. Махачкалинское «Динамо» идет на седьмой строчке — команда, также набравшая 9 очков, опережает казанцев по дополнительным показателям.

В следующем туре «Рубин» примет на своем поле «Ахмат», а махачкалинское «Динамо» сыграет дома с «Родиной».