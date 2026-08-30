Гендиректор «Спартака» Некрасов о ничьей с «Оренбургом»: «Разочарованы»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Разочарованы», — сказал Некрасов журналистам после игры.

«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками, отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против московского «Динамо», матч пройдет 6 сентября.