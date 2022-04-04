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В «Спартаке» подтвердили, что обратились в ЭСК РФС по судейству в матче с «Локомотивом»

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что клуб обратился в ЭСК РФС по судейству в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Как и говорил после матча генеральный директор клуба, мы обратились в ЭСК. По двум эпизодам — фол Бека-Бека и отмененный гол Промеса», — сказал Зеленов.

Единственный гол в игре «Локомотив» — «Спартак» забил форвард железнодорожников Вильсон Изидор на 85-й минуте встречи.

Красно-белые с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на пятой строчке с 37 баллами.

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РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 1 : 0
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Спартак – ЦСКА
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Зенит – Рубин
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6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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