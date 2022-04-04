В «Спартаке» подтвердили, что обратились в ЭСК РФС по судейству в матче с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что клуб обратился в ЭСК РФС по судейству в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Как и говорил после матча генеральный директор клуба, мы обратились в ЭСК. По двум эпизодам — фол Бека-Бека и отмененный гол Промеса», — сказал Зеленов.

Единственный гол в игре «Локомотив» — «Спартак» забил форвард железнодорожников Вильсон Изидор на 85-й минуте встречи.

Красно-белые с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на пятой строчке с 37 баллами.