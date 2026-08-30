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«Рубин» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Рубин» и махачкалинское «Динамо» объявили составы на матч 6-го тура РПЛ.

«Рубин»: Ставер, Мальдонадо, Урозов, Лобов, Рожков, Сааведра, Кузнецов, Юкич, Ходжа, Грипши, Сиве.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Тесленко, Нижегородов, Арройо, Игнатьев, Безруков, Грицаенко, Кубатов, Самошников, Йочич, Моторин.

«Динамо» Мх: Т. Магомедов, Аззи, Аларкон, Ахмедов, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Смелов, Сундуков, Агаларов.

Запасные: Волк, Кагермазов, Сандрачук, Зинович, Джабраилов, Александров, Лесовой, Р. Магомедов, Миро.

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками, махачкалинское «Динамо» идет на седьмой строчке с 9 очками.

Матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 30 августа в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 20.00 (мск).

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо Мх

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
9
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
10
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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