«Рубин» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Рубин» и махачкалинское «Динамо» объявили составы на матч 6-го тура РПЛ.

«Рубин»: Ставер, Мальдонадо, Урозов, Лобов, Рожков, Сааведра, Кузнецов, Юкич, Ходжа, Грипши, Сиве.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Тесленко, Нижегородов, Арройо, Игнатьев, Безруков, Грицаенко, Кубатов, Самошников, Йочич, Моторин.

«Динамо» Мх: Т. Магомедов, Аззи, Аларкон, Ахмедов, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Смелов, Сундуков, Агаларов.

Запасные: Волк, Кагермазов, Сандрачук, Зинович, Джабраилов, Александров, Лесовой, Р. Магомедов, Миро.

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками, махачкалинское «Динамо» идет на седьмой строчке с 9 очками.

Матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 30 августа в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 20.00 (мск).