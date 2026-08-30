«Рубин» — «Динамо» Махачкала: Йокич забил третий гол казанцев

«Рубин» забил третий гол в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» в 6-м туре РПЛ — 3:1.

На 90+5-й минуте отличился Богдан Йокич.