Евсеев перед матчем с «Рубином»: «Обычно играем в 10 защитников, а сейчас — в три»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев с юмором ответил на вопрос о схеме игры защитников перед матчем с «Рубином» в 6-м туре РПЛ.

«Обычно играем в 10 защитников, а сейчас играем в три (улыбается)», — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

После 5 матчей «Динамо» набрало 9 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.