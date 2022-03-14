Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после завершения матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:2) не стеснялся в выражениях в адрес главного арбитра встречи Виталия Мешкова.

«Я понимаю, что у нас *** нет руководителя судейского комитета, но это просто безобразие. Ну что творит Мешков... Как можно назначать? Все прекрасно известно: он в том году руки не подал. Сегодня он просто выходит и убивает команду.

Или он профнепригоден и его надо нахрен вообще дисквалифицировать ***. Или тогда *** предвзят, что-то же самое.

Это просто безобразие. И так сложные времена. И так мы всеми силами пытаемся сохранить команды, футбол, какой-то зрительский интерес. И тут у нас *** судьи опять выходят на авансцену.

Мешков — это просто пародия на судью. И человек, которого просто нельзя подпускать. Вот такие как Мешком и губят наш футбол ***. А не футболисты зажравшиеся, или тренеры, или еще кто-то. По крайне мере мы искренне и честно делаем свое дело», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».