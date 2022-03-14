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ТИНЬКОФФ РПЛ

14 марта, 23:15

«Мешков — это просто пародия на судью». Слуцкий с ненормативной лексикой высказался об арбитре

Главный тренер «Рубина» с ненормативной лексикой высказываелся о судье Мешкове
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Рубин».

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после завершения матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:2) не стеснялся в выражениях в адрес главного арбитра встречи Виталия Мешкова.

«Я понимаю, что у нас *** нет руководителя судейского комитета, но это просто безобразие. Ну что творит Мешков... Как можно назначать? Все прекрасно известно: он в том году руки не подал. Сегодня он просто выходит и убивает команду.

Или он профнепригоден и его надо нахрен вообще дисквалифицировать ***. Или тогда *** предвзят, что-то же самое.

Это просто безобразие. И так сложные времена. И так мы всеми силами пытаемся сохранить команды, футбол, какой-то зрительский интерес. И тут у нас *** судьи опять выходят на авансцену.

Мешков — это просто пародия на судью. И человек, которого просто нельзя подпускать. Вот такие как Мешком и губят наш футбол ***. А не футболисты зажравшиеся, или тренеры, или еще кто-то. По крайне мере мы искренне и честно делаем свое дело», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

 
Леонид Слуцкий. «Работа Мешкова — лютый беспредел». Монолог Леонида Слуцкого о судействе

 

ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Виталий Мешков
Леонид Слуцкий
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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