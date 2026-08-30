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Карседо о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Недовольны, но, в конце концов, мы не проиграли»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

— Команда выложилась и до конца играла на победу. Финальный штурм — это идея игроков, или вы просили их прибавить в концовке? Чего сегодня не хватило для победы?

— Мы хотели завоевать три очка. Мы провели не идеальный матч, но, думаю, у нас было достаточно шансов, чтобы добиться победы. Жаль, что ошибка привела к потере очков. Согласен, что самоотдача была такой, какой нужно. Желание выиграть было очень большим, потому в концовке ребята и шли вперед.

— Понимали ли вы, что матч с «Оренбургом» будет не таким, как в Кубке? Готовились ли именно к такой игре соперника?

— Мы понимали, что это будет другой матч. Готовились к игре, в том числе и к такой, как у «Оренбурга» сегодня. Знали, что соперник может выйти в 5 защитников и показывать оборонительный футбол. Мы заработали только одно очко, недовольны этим. Но, в конце концов, мы не проиграли.

— Умяров был не слишком доволен после своей замены. Почему решили убрать с поля именно его?

— По ходу матча он говорил, что у него немного тянет мышцу. Решили не рисковать им и поберечь до следующей игры. Наиль — важный футболист для нас.

— Насколько Спартак зависит от Барко? Его сегодня не хватало.

— Это очень важный для нас футболист. Он добавляет динамики, техничен. Но сегодня он был недоступен, и нам нужно искать другие варианты усиления своей игры.

— Довольны ли вы Пруцевым, который заменил травмированного Литвинова?

— Да, доволен его действиями. Игра была сложной, не все складывалось так, как мы хотели. Он должен был помогать Умярову и выполнял поставленные перед ним задачи. Но потом пришлось заменить его, поскольку того требовали события на поле.

— Кто у «Спартака» может забить со штрафного, кроме Барко? Сегодня были моменты для хорошего удара.

— Заменить Барко трудно. Игра строится вокруг него. Но у нас должен быть план Б. И готовимся мы к разным ситуациям. У нас есть Маркиньос, который после Барко является, думаю, вторым человеком для исполнения стандартов.

«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками, отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против московского «Динамо», матч пройдет 6 сентября.

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Оренбургом&raquo; (1:1) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 30&nbsp;августа.Ву привез, а Даку забил первый гол за «Спартак». Тяжелейшая ничья красно-белых с «Оренбургом»
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Оренбург

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Хуан Карлос Карседо
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
9
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
10
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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