Карседо о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Недовольны, но, в конце концов, мы не проиграли»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.
— Команда выложилась и до конца играла на победу. Финальный штурм — это идея игроков, или вы просили их прибавить в концовке? Чего сегодня не хватило для победы?
— Мы хотели завоевать три очка. Мы провели не идеальный матч, но, думаю, у нас было достаточно шансов, чтобы добиться победы. Жаль, что ошибка привела к потере очков. Согласен, что самоотдача была такой, какой нужно. Желание выиграть было очень большим, потому в концовке ребята и шли вперед.
— Понимали ли вы, что матч с «Оренбургом» будет не таким, как в Кубке? Готовились ли именно к такой игре соперника?
— Мы понимали, что это будет другой матч. Готовились к игре, в том числе и к такой, как у «Оренбурга» сегодня. Знали, что соперник может выйти в 5 защитников и показывать оборонительный футбол. Мы заработали только одно очко, недовольны этим. Но, в конце концов, мы не проиграли.
— Умяров был не слишком доволен после своей замены. Почему решили убрать с поля именно его?
— По ходу матча он говорил, что у него немного тянет мышцу. Решили не рисковать им и поберечь до следующей игры. Наиль — важный футболист для нас.
— Насколько Спартак зависит от Барко? Его сегодня не хватало.
— Это очень важный для нас футболист. Он добавляет динамики, техничен. Но сегодня он был недоступен, и нам нужно искать другие варианты усиления своей игры.
— Довольны ли вы Пруцевым, который заменил травмированного Литвинова?
— Да, доволен его действиями. Игра была сложной, не все складывалось так, как мы хотели. Он должен был помогать Умярову и выполнял поставленные перед ним задачи. Но потом пришлось заменить его, поскольку того требовали события на поле.
— Кто у «Спартака» может забить со штрафного, кроме Барко? Сегодня были моменты для хорошего удара.
— Заменить Барко трудно. Игра строится вокруг него. Но у нас должен быть план Б. И готовимся мы к разным ситуациям. У нас есть Маркиньос, который после Барко является, думаю, вторым человеком для исполнения стандартов.
«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками, отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.
В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против московского «Динамо», матч пройдет 6 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
8
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
9
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
10
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|0 : 3
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|1 : 1
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0