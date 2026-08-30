Карседо о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Недовольны, но, в конце концов, мы не проиграли»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

— Команда выложилась и до конца играла на победу. Финальный штурм — это идея игроков, или вы просили их прибавить в концовке? Чего сегодня не хватило для победы?

— Мы хотели завоевать три очка. Мы провели не идеальный матч, но, думаю, у нас было достаточно шансов, чтобы добиться победы. Жаль, что ошибка привела к потере очков. Согласен, что самоотдача была такой, какой нужно. Желание выиграть было очень большим, потому в концовке ребята и шли вперед.

— Понимали ли вы, что матч с «Оренбургом» будет не таким, как в Кубке? Готовились ли именно к такой игре соперника?

— Мы понимали, что это будет другой матч. Готовились к игре, в том числе и к такой, как у «Оренбурга» сегодня. Знали, что соперник может выйти в 5 защитников и показывать оборонительный футбол. Мы заработали только одно очко, недовольны этим. Но, в конце концов, мы не проиграли.

— Умяров был не слишком доволен после своей замены. Почему решили убрать с поля именно его?

— По ходу матча он говорил, что у него немного тянет мышцу. Решили не рисковать им и поберечь до следующей игры. Наиль — важный футболист для нас.

— Насколько Спартак зависит от Барко? Его сегодня не хватало.

— Это очень важный для нас футболист. Он добавляет динамики, техничен. Но сегодня он был недоступен, и нам нужно искать другие варианты усиления своей игры.

— Довольны ли вы Пруцевым, который заменил травмированного Литвинова?

— Да, доволен его действиями. Игра была сложной, не все складывалось так, как мы хотели. Он должен был помогать Умярову и выполнял поставленные перед ним задачи. Но потом пришлось заменить его, поскольку того требовали события на поле.

— Кто у «Спартака» может забить со штрафного, кроме Барко? Сегодня были моменты для хорошего удара.

— Заменить Барко трудно. Игра строится вокруг него. Но у нас должен быть план Б. И готовимся мы к разным ситуациям. У нас есть Маркиньос, который после Барко является, думаю, вторым человеком для исполнения стандартов.

«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками, отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против московского «Динамо», матч пройдет 6 сентября.