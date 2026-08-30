Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Спартак» сегодня 9 раз просил пенальти. Когда столько просят, выглядит не очень»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поделился впечатлениями от ничьей со «Спартаком» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ и раскритиковал манеру общения футболистов красно-белых с судьями.

— Хороший матч в исполнении двух команд. Наверное, «Спартак» мечтал о большем. Но по тому, как складывалась игра, мы тоже думали о трех очках.

— Вы сегодня сыграли с тремя центральными защитниками. Это было специально под двух форвардов «Спартака»?

— Всех секретов раскрывать не буду, но стилистика «Спартака» обязывает контролировать мяч в какие-то моменты. В четверке у нас в кубковом матче не очень получилось. Мы проанализировали игру других команд против «Спартака» со схемой в пять защитников и приняли такое решение.

— В кубковом матче «Оренбург», по вашим словам, сыграл несмело. Не слишком ли агрессивна сегодня была ваша команда?

— В любом составе недопустимо проигрывать со счетом 1:5. Это сказывается ментально. Мы в каждом матче стремимся играть смело. И сегодня старались. Как будто бы в атаке могли играть лучше. После ЧМ мы смотрели футбол и поражались уровню борьбы, который допускают судьи. И после старта РПЛ мы видели, что так же было и у нас. Но сегодня, когда каждый момент в единоборстве — игроки «Спартака» с криком падали на землю... Ну как это? Мне кажется, Джику и Ву сегодня на себе заработали больше фолов, чем все остальные. После матча я пожал руку Карседо. Сказал, что он создал очень интересную команду. И у него есть, что подсмотреть и скопировать. Возможно, кто-то уже копирует... Но, если не ошибаюсь, «Спартак» сегодня 9 раз просил пенальти. Мы за все игры столько не видели в этом сезоне... Когда столько просят, это со стороны выглядит не очень.

— Недавно в клубе сменилось руководство. Обсуждали ли вы уже усиление команды?

— Да, мы вели диалог. Есть понимание, что нужны игроки в группу атаки и, возможно, кого-то в оборону. Руководство об этом знает. Если что-то получится, будет здорово.

— На сколько выбыл Рудаков?

— Рудаков и Савельев выбыли надолго. Возможно, вернутся уже только зимой на сборах. Неприятные травмы.

— Как оцените судейство? Показалось, что судья был сверхлоялен к «Оренбургу».

— Когда команда не выигрывает, начинается поиск причин. Я уже говорил, что не бывает таких нарушений... Ву и Джику заработали 10 фолов, играя центральными защитниками. Мне нравится арбитр Чистяков, но столько свистков сегодня... Как минимум половину не надо было давать вообще. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые по всей стране ездят за нами. Это не просто слова. И благодарю команду, которая им отплатила сегодня результатом. У вас тут отличная атмосфера, прекрасный стадион. Но и у нас свой антураж.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками. В следующем туре команда сыграет дома против «Акрона».