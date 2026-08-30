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Главный тренер «Оренбурга» Ахметзянов недоволен тем, что футболисты «Спартака» много раз требовали пенальти

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Спартак» сегодня 9 раз просил пенальти. Когда столько просят, выглядит не очень»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поделился впечатлениями от ничьей со «Спартаком» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ и раскритиковал манеру общения футболистов красно-белых с судьями.

— Хороший матч в исполнении двух команд. Наверное, «Спартак» мечтал о большем. Но по тому, как складывалась игра, мы тоже думали о трех очках.

— Вы сегодня сыграли с тремя центральными защитниками. Это было специально под двух форвардов «Спартака»?

— Всех секретов раскрывать не буду, но стилистика «Спартака» обязывает контролировать мяч в какие-то моменты. В четверке у нас в кубковом матче не очень получилось. Мы проанализировали игру других команд против «Спартака» со схемой в пять защитников и приняли такое решение.

— В кубковом матче «Оренбург», по вашим словам, сыграл несмело. Не слишком ли агрессивна сегодня была ваша команда?

— В любом составе недопустимо проигрывать со счетом 1:5. Это сказывается ментально. Мы в каждом матче стремимся играть смело. И сегодня старались. Как будто бы в атаке могли играть лучше. После ЧМ мы смотрели футбол и поражались уровню борьбы, который допускают судьи. И после старта РПЛ мы видели, что так же было и у нас. Но сегодня, когда каждый момент в единоборстве — игроки «Спартака» с криком падали на землю... Ну как это? Мне кажется, Джику и Ву сегодня на себе заработали больше фолов, чем все остальные. После матча я пожал руку Карседо. Сказал, что он создал очень интересную команду. И у него есть, что подсмотреть и скопировать. Возможно, кто-то уже копирует... Но, если не ошибаюсь, «Спартак» сегодня 9 раз просил пенальти. Мы за все игры столько не видели в этом сезоне... Когда столько просят, это со стороны выглядит не очень.

— Недавно в клубе сменилось руководство. Обсуждали ли вы уже усиление команды?

— Да, мы вели диалог. Есть понимание, что нужны игроки в группу атаки и, возможно, кого-то в оборону. Руководство об этом знает. Если что-то получится, будет здорово.

— На сколько выбыл Рудаков?

— Рудаков и Савельев выбыли надолго. Возможно, вернутся уже только зимой на сборах. Неприятные травмы.

— Как оцените судейство? Показалось, что судья был сверхлоялен к «Оренбургу».

— Когда команда не выигрывает, начинается поиск причин. Я уже говорил, что не бывает таких нарушений... Ву и Джику заработали 10 фолов, играя центральными защитниками. Мне нравится арбитр Чистяков, но столько свистков сегодня... Как минимум половину не надо было давать вообще. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые по всей стране ездят за нами. Это не просто слова. И благодарю команду, которая им отплатила сегодня результатом. У вас тут отличная атмосфера, прекрасный стадион. Но и у нас свой антураж.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками. В следующем туре команда сыграет дома против «Акрона».

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Оренбургом&raquo; (1:1) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 30&nbsp;августа.Ву привез, а Даку забил первый гол за «Спартак». Тяжелейшая ничья красно-белых с «Оренбургом»
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
30 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Оренбург

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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Ильдар Ахметзянов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
9
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
10
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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