«Спартак» — «Оренбург»: гости вышли вперед после грубой ошибки Ву

«Оренбург» вышел вперед в выездном матче со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ — 1:0.

После грубой ошибки защитника хозяев Кристофера Ву, счет на 65-й минуте открыл Руслан Куль.