Даку забил первый гол за «Спартак»

«Спартак» сравнял счет в домашнем матче с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ — 1:1.

На 76-й минуте пенальти реализовал Мирлинд Даку, забив дебютный гол за красно-белых после перехода из «Рубина».

11-метровый был назначен из-за игры рукой игрока гостей Руслана Куля. Главный арбитр Артем Чистяков принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.