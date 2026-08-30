Мартинс прибыл в Москву для завершения перехода в «Динамо»

Полузащитник «Ботафого» Матеус Мартинс прибыл в московский аэропорт Домодедово для завершения перехода в «Динамо», сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 6 миллионов евро. В сезоне-2026 бразильский вингер забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу в 36 играх во всех турнирах.

Также 30 августа в Москву прибыл полузащитник Гонсало Плата, который переходит в «Динамо» из «Фламенго».