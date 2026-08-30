«Рубин» — «Динамо» Мх: Юкич вывел казанцев вперед в концовке

Полузащитник «Рубина» Александр Юкич вывел свою команду вперед в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 2:1.

Хавбек отправил мяч в сетку на 87-й минуте после прострельной передачи в центр штрафной соперника.

Гол в ворота махачкалинского «Динамо» стал для Юкича первым в сезоне-2026/27.