«Рубин» — «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Рубин» и махачкалинское «Динамо» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 30 августа. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

30 августа, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Смотреть встречу онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

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