«Краснодар» опережает «Спартак» на 5 очков: таблица РПЛ после 6-го тура

В воскресенье, 30 августа, матчем «Рубин» — махачкалинское «Динамо» (3:1) завершился 6-й тур РПЛ.

«Краснодар» обыграл «Ростов» (1:0) и одержал шестую победу подряд со старта чемпионата. Лидер турнирной таблицы опережает ближайшего преследователя — «Спартак» на 5 очков.

РПЛ: результаты всех матчей 6-го тура

В 7-м туре встречаются: 5 сентября «Крылья Советов» — «Краснодар» (14.00), «Зенит» — ЦСКА (16.30), «Ростов» — «Факел» (19.00);

6 сентября «Оренбург» — «Акрон» (14.00), «Динамо» Мх — «Родина» (16.15), «Динамо» — «Спартак» (18.30), «Балтика» — «Локомотив» (20.45);

7 сентября «Рубин» — «Ахмат» (19.30).