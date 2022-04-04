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В комитете по этике РФС рассказали о сроках подачи жалобы по делу оскорбления президента «Урала» в адрес судьи

Артем Бухаев
Корреспондент
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Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал «СЭ» о ситуации с жалобой по делу об оскорблении президента «Урала» в адрес судьи.

После матча 23-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Уралом» (2:2) президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов назвал судью матча «козлом».

«Обращение пока не поступало. Количество дней для подачи обращения не важны. По регламенту сроки не предусмотрены. Поэтому обращение может прийти в любой момент», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее, 3 апреля, на 90+9-й минуте матча ЦСКА — «Урал» главный судья встречи Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота московской команды после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками в 23 матчах, «Урал» поднялся с последнего, 16-го места на 13-ю строчку с 21 очком в 23 играх.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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