«Спартак» — «Оренбург»: судья ошибочно не удалил игрока гостей

На 41-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» судья Артем Чистяков ошибочно не вынес второе предупреждение в игре Даниле Ведерникову и не удалил его.

В том моменте защитник оренбуржцев в центре поля действовал грубо в подкате против Пабло Солари, сбил его и остановил атаку красно-белых. Несколькими минутами ранее Ведерников получил желтую карточку за неспортивное поведение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».