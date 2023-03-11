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Стрепетов: «Настрой на игру у «Зенита» должен быть очень хорошим, потому что нынешние «Химки» — загадка»

Алина Савинова
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургского клуба против «Химок» в рамках 19-го тура РПЛ.

«Я считаю, что настрой на игру у «Зенита» должен быть очень хорошим, потому что нынешние «Химки» для нас — загадка. Это новая команда, с таким агрессивным, эмоциональным тренером, он пытается зарядить этим своих футболистов. «Химки» борются за выживание, а это очень опасно, у них нет права на ошибку. Любое очко — на вес золота. Так что тренерскому штабу во главе с Семаком надо очень хорошо подготовиться, изучить соперника. Но если «Зенит» сыграет в ту силу, как это было с «Пари НН» — уверенно, мощно, красиво, если на поле вновь появятся лидеры, которые ведут игру, то петербургский клуб, конечно, фаворит этого матча», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Матч между командами пройдет в воскресенье, 12 марта, на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков. «Химки» занимают 15-е место, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-ny-neshnie-himki-zagadka-s-agressivny-m-trenerom-vo-glave-zenit-dolzhen-horosho-nastroit-sya/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Пари НН
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Илья Кутепов

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 7 1 3
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