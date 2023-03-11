«Краснодар» — «Динамо»: Любимов не удалил динамовца Скопинцева

На 42-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Скопинцеву за наступ шипами на голеностоп Мозеса Кобнана Дэвида. Для динамовца желтая карточка стала бы второй в этой игре. Первую он получил на 14-й минуте — возможно, за споры с судьями (если таковые на самом деле были).

Интересно, что примерно за такое же нарушение в другом матче тура «Ахмат» — «Локомотив» (0:1) Павел Кукуян на 60-й минуте показал вторую желтую карточку Максиму Ненахову и удалил его. Скопинцеву повезло больше.

Напомню, что Любимов впервые за последний год работает на игре с участием «быков». Прошлой весной после матча тех же «Краснодара» и «Динамо» (0:1) в 23-м туре чемпионата-2021/22 судья был отстранен от работы до конца сезона — за «нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР спорного эпизода с назначением пенальти, приведшее к ключевой ошибке, повлиявшей на результат матча».