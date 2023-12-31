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Магкеев — о Дзюбе, которые спел песню про «Зенит»: «Он сам отдает себе отчет в том, что делает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал видео с форвардом команды Артемом Дзюбой, где он поет «сине-бело-голубое небо Питер» и снимает себя на телефон.

«Видео с песней? Слышал. Но сейчас отпуск, мы не обсуждали эту ситуацию. Думаю, Артем — не маленький мальчик. Он сам отдает себе отчет в том, что он делает. Это его личная жизнь. Как он хочет, так он ее и живет», — приводит слова Магкеева «КП Спорт».

Ранее Дзюба выложил видео, на котором он в микрофон поет песню «сине-бело-голубое небо Питер», которая является одной из любимых песен болельщиков и игроков «Зенита». 35-летний футболист играл за питерский клуб с 2015 по 2022 год и четыре раза становился чемпионом России.

Источник: КП Спорт
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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