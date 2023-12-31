Орешкин назвал самые впечатляющие рекорды Акинфеева

Председатель правления ПФК ЦСКА Максим Орешкин в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» ответил на вопрос о том, какие рекорды голкипера армейцев он считает самыми впечатляющими.

«Это, конечно, количество матчей, проведенных за ЦСКА, — сказал Орешкин. — Потому что это гигантское количество матчей. Это то, что останется на долгое-долгое время. Вряд ли когда-либо в ближайшее время кто-то сможет приблизиться к этому показателю. Ну и количество сухих матчей, это с точки зрения именно вратарской работы. Мне кажется, эти два рекорда — они такие самые важные, самые главные».

Акинфеев провел 757 матчей за ЦСКА и 111 игр за сборную России. На счету голкипера 315 сухих матчей за клуб и 48 — за сборную.