Осинькин: «Я не ханжа, но с хорошими тормозами — несколько фужеров шампанского достаточно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как отмечает Новый год.

«Новый год — семейный праздник, поэтому я все время дома, — цитирует Осинькина «РБ Спорт». — Даже не помню, когда был где-то еще. Соберемся всей семьей. Это возможность собраться и увидеться со всеми родственниками. Никогда бурных празднований не бывает. Просто семейное. Всегда на столе есть условная селедка под шубой, язык со сметаной, жена с тещей пекут пироги. Всегда на столе есть холодец, но я не особо его любитель. Может быть, красная икра и красная рыба. Бокальчик шампанского? Конечно, я не ханжа. Но всегда с очень хорошими тормозами. Несколько фужеров — и достаточно. На самом деле, я достаточно рано ложусь спать, поэтому нет каких-то тусовок и вечеринок».

Осинькин с 2020 года возглавляет «Крылья Советов». В текущем сезоне РПЛ команда занимает шестое место, набрав 29 очков в 18 матчах.