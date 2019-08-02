"Спартак" включил Шюррле в заявку на сезон

"Спартак" внес полузащитника Андре Шюррле в заявку на сезон РПЛ, информирует официальный сайт организации. Таким образом, игрок может дебютировать в составе красно-белых уже в матче 4-го тура российской премьер-лиги против "Динамо".

В среду, 31 июля, "Спартак" объявил об аренде Шюррле на один сезон. Шюррле выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии. Ранее футболист выступал за "Челси", "Фулхэм", "Байер", "Вольфсбург", "Майнц".

"СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" – "Динамо". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало – в 19.00.

Почему Федун всех продает, кто будет играть с "Динамо", спасет ли команду Шюррле? //

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