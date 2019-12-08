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«Спартак» сообщил об акции болельщиков

20:20
«Спартак» сообщил об акции болельщиков.
«Спартак» сообщил об акции болельщиков.

Официальный Twitter «Спартака» сообщил об акции фанатов во время матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова». Красно-белые на 30-й минуте покинули трибуны в знак протеста против действий сотрудников правоохранительных органов. Ранее перед матчем с «Зенитом» большая группа фанатов «Спартака» была задержана в Санкт-Петербурге.

На призыв фанатов «Спартака» поддержать акцию откликнулись поклонники других клубов России, включая «Зенит».

Трансляция матча «Спартак» — «Ростов»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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