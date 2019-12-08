«Спартак» сообщил об акции болельщиков.

Официальный Twitter «Спартака» сообщил об акции фанатов во время матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова». Красно-белые на 30-й минуте покинули трибуны в знак протеста против действий сотрудников правоохранительных органов. Ранее перед матчем с «Зенитом» большая группа фанатов «Спартака» была задержана в Санкт-Петербурге.

На призыв фанатов «Спартака» поддержать акцию откликнулись поклонники других клубов России, включая «Зенит».

Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге.#ФанатНеПреступник pic.twitter.com/JPLoVjlcXa — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 8, 2019

Трансляция матча «Спартак» — «Ростов»