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«Спартак» проведет три товарищеских матча в рамках сбора в Австрии

15:13
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«Спартак» проведет три товарищеских игры в рамках предсезонного сбора в Филлахе (Австрия).

Красно-белые встретятся с «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеником» (5 июля).

«Спартак» проведет сбор в Австрии с 25 июня по 5 июля.

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ. 24 мая главным тренером «Спартака» стал Руй Витория, который подписал контракт с клубом на 2 года. 51-летний португальский специалист сменил Доменико Тедеско, который покинул команду по окончании контракта.

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Иван Торопцев все материалы автора
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