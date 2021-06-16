«Спартак» проведет три товарищеских матча в рамках сбора в Австрии
15:13
«Спартак» проведет три товарищеских игры в рамках предсезонного сбора в Филлахе (Австрия).
Красно-белые встретятся с «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеником» (5 июля).
Определились наши соперники на сборе в Австрии ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 16, 2021
Планируются прямые трансляции всех трёх матчей! О деталях мы сообщим позднее ? pic.twitter.com/93vbpTURSf
«Спартак» проведет сбор в Австрии с 25 июня по 5 июля.
По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ. 24 мая главным тренером «Спартака» стал Руй Витория, который подписал контракт с клубом на 2 года. 51-летний португальский специалист сменил Доменико Тедеско, который покинул команду по окончании контракта.
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