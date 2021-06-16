Кержаков присоединится к сборам «Нижнего Новгорода» после получения лицензии PRO

Как стало известно «СЭ», бывший тренер «Томи» Александр Кержаков в данный момент проходит обучение на тренерскую лицензию PRO в Санкт-Петербурге.

После получения лицензии, Кержаков должен присоединиться к процессу подготовительных сборов «Нижнего Новгорода» в качестве главного тренера.

Предыдущим клубом Кержакова была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.

«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.