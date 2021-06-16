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«Спартак» показал первую встречу Витории с футболистами красно-белых

15:24
Руй Витория (справа), Самюэль Жиго (в центре) и Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория (справа), Самюэль Жиго (в центре) и Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» показал первую встречу нового главного тренера команды Руя Витории с футболистами команды.

Под руководством Витории красно-белые проведут первый предсезонный сбор в Филлахе (Австрия), который пройдет с 25 июня по 5 июля.

24 мая «Спартак» объявил о назначении Витории на пост главного тренера команды. 51-летний португальский специалист сменил Доменико Тедеско, который покинул команду по окончании контракта.

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Иван Торопцев все материалы автора
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