«Спартак» показал первую встречу Витории с футболистами красно-белых
15:24
«Спартак» показал первую встречу нового главного тренера команды Руя Витории с футболистами команды.
Под руководством Витории красно-белые проведут первый предсезонный сбор в Филлахе (Австрия), который пройдет с 25 июня по 5 июля.
Первая встреча Руя Витории с нашими футболистами ? ? pic.twitter.com/RoHlaSy6Z8— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 16, 2021
24 мая «Спартак» объявил о назначении Витории на пост главного тренера команды. 51-летний португальский специалист сменил Доменико Тедеско, который покинул команду по окончании контракта.
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