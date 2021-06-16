«Спартак» показал первую встречу Витории с футболистами красно-белых

«Спартак» показал первую встречу нового главного тренера команды Руя Витории с футболистами команды.

Под руководством Витории красно-белые проведут первый предсезонный сбор в Филлахе (Австрия), который пройдет с 25 июня по 5 июля.

Первая встреча Руя Витории с нашими футболистами ? ? pic.twitter.com/RoHlaSy6Z8 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 16, 2021

24 мая «Спартак» объявил о назначении Витории на пост главного тренера команды. 51-летний португальский специалист сменил Доменико Тедеско, который покинул команду по окончании контракта.