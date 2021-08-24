«Спартак» пополнится защитником «Балтики» Макарчуком

Как стало известно «СЭ», футболист «Балтики» Артем Макарчук продолжит карьеру в «Спартаке». 25-летний игрок выступает на позиции левого защитника.

В текущем сезоне чемпионата Олимп-ФНЛ Макарчук провел 6 игр, в которых не отметился результативными действиями. Ранее он играл за такие команды, как «Факел» и «Луч».

Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 350 тысяч евро.

Сегодня «СЭ» и порталу Eurostavka стало известно о приглашении красно-белыми защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.