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«Спартак» пополнится защитником «Балтики» Макарчуком

12:42
Артем Макарчук (справа). Фото Instagram
Артем Макарчук (справа). Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», футболист «Балтики» Артем Макарчук продолжит карьеру в «Спартаке». 25-летний игрок выступает на позиции левого защитника.

В текущем сезоне чемпионата Олимп-ФНЛ Макарчук провел 6 игр, в которых не отметился результативными действиями. Ранее он играл за такие команды, как «Факел» и «Луч».

Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 350 тысяч евро.

Сегодня «СЭ» и порталу Eurostavka стало известно о приглашении красно-белыми защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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