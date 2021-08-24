«Спартак» пополнится защитником «Балтики» Макарчуком
12:42
Как стало известно «СЭ», футболист «Балтики» Артем Макарчук продолжит карьеру в «Спартаке». 25-летний игрок выступает на позиции левого защитника.
В текущем сезоне чемпионата Олимп-ФНЛ Макарчук провел 6 игр, в которых не отметился результативными действиями. Ранее он играл за такие команды, как «Факел» и «Луч».
Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 350 тысяч евро.
Сегодня «СЭ» и порталу Eurostavka стало известно о приглашении красно-белыми защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.
Читайте также
Австралийский пловец Рикард не будет лишен медали Олимпиады в Лондоне после обвинений в приеме допинга
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю