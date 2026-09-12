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Зенит — Локомотив: стартовые составы на матч 8 тура РПЛ 12 сентября 2026

«Зенит» — «Локомотив»: Карпукас и Комличенко сыграют с первых минут, Мостовой — в запасе гостей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Карпукас.
Фото ФК «Зенит»

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в 8-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

В стартовом составе хозяев выйдет бывший полузщитник «Локомотива» Артем Карпукас, который перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно.

У гостей с первых минут появится Николай Комличенко — в прошлом туре он вышел на замену и провел первый матч с мая. Форвард восстанавливался после повреждения наружной боковой связки колена. Андрей Мостовой, которого «Локомотив» арендовал у «Зенита», остался в запасе.

«Зенит»: Адамов, Вега, Дивеев, Алип, Андраде, Барриос, Карпукас, Джон Джон, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Дуглас Сантос, Караваев, Нино, Волков, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Бабкин, Титков, Еремеев, Руденко, Бакаев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Погостнов, Белотелов, Чевардин, Коваленко, Годяев, Мостовой, Щетинин, Пиняев, Раков, Голубев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

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 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
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