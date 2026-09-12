«Зенит» — «Локомотив»: Карпукас и Комличенко сыграют с первых минут, Мостовой — в запасе гостей

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в 8-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

В стартовом составе хозяев выйдет бывший полузщитник «Локомотива» Артем Карпукас, который перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно.

У гостей с первых минут появится Николай Комличенко — в прошлом туре он вышел на замену и провел первый матч с мая. Форвард восстанавливался после повреждения наружной боковой связки колена. Андрей Мостовой, которого «Локомотив» арендовал у «Зенита», остался в запасе.

«Зенит»: Адамов, Вега, Дивеев, Алип, Андраде, Барриос, Карпукас, Джон Джон, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Дуглас Сантос, Караваев, Нино, Волков, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Бабкин, Титков, Еремеев, Руденко, Бакаев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Погостнов, Белотелов, Чевардин, Коваленко, Годяев, Мостовой, Щетинин, Пиняев, Раков, Голубев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.