Рука Бабкина, фол Еремеева. Сразу два спорных момента в первом тайме матча «Зенит» — «Локомотив»

Кажется, петербуржцы снова пойдут в ЭСК.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Очередной матч «Зенита» в этом сезоне омрачен вопросами к судейству. В первом тайме игры 8-го тура против «Локомотива» сине-бело-голубые пострадали дважды.

Допустимая рука

Первый неприятный эпизод произошел уже в самом начале встречи: на 3-й минуте защитник «Локомотива» Сергей Бабкин во время борьбы с Артемом Карпукасом в штрафной рукой задел мяч.

Зенитовцы немедленно потребовали пенальти, однако главный арбитр встречи Никита Новиков назначать его не стал. Решению удивились даже в пресс-службе петербуржцев.

«Защитник гостей почему-то сыграл рукой в своей штрафной площади. Игра продолжается», — написали петербуржцы.

При этом эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров уверен — Новиков все сделал правильно.

«Решение судейской бригады, не оценившей действия футболиста «Локомотива» как нарушение правил, можно поддержать, объяснив это так: положение руки стало следствием естественного движения игрока в верховой борьбе и не сделало его тело неестественно больше. В мяч он умышленно не играл. Оснований для назначения 11-метрового удара не возникло», — отметил Бобров.

Фол в атаке перед голом

Второй спорный момент произошел спустя 15 минут, во время гола «Локомотива». Незадолго до того, как Александр Руденко открыл счет, полузащитник гостей Илья Еремеев грубо сфолил против Вильмара Барриоса. Несмотря на это, Новиков засчитал взятие ворот.

По мнению Боброва, в этом эпизоде судейская бригада допустила ошибку.

«Действия футболиста «Локомотива» нельзя считать чистым отбором мяча или столкновением игроков по инерции — он именно ударил зенитовца. Это нарушение правил. Фол произошел в начале атакующей фазы. Видеоарбитры должны были рекомендовать Новикову посмотреть повторы на мониторе у поля и отменить взятие ворот. За безрассудство Еремеева также следовало наказать предупреждением», — считает эксперт по судейству «СЭ».

Нельзя исключать, что по итогам встречи «Зенит» обратится в экспертно-судейскую комиссию. Напомним, после матча 7-го тура против ЦСКА (1:2) петербуржцы уже просили ЭСК рассмотреть два эпизода: пенальти в свои ворота, а также неназначенный армейцам одиннадцатиметровый. Первое решение бригады Андрея Прокопова комиссия поддержала, но во втором случае встала на сторону «Зенита».