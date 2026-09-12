ЦСКА — «Рубин»: Олейников дебютировал за армейцев после возвращения

Полузащитник ЦСКА Иван Олейников вышел на замену в матче 8-го тура чемпионата России против «Рубина».

28-летний футболист появился на поле на 81-й минуте при счете 1:1 вместо Кирилла Глебова. Это первая игра Олейникова за армейцев после возвращения в команду. В сентябре он перешел в ЦСКА из «Крыльев Советов». До этого сообщалось о срыве трансфера полузащитника в «Рубин».

Олейников впервые оказался в ЦСКА в 7 лет: он прошел все возрастные группы академии и молодежку, а в сезоне-2017/18 дебютировал за основу, после чего покинул команду.