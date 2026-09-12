ЭСК: Левников верно удалил Тюкавина в матче «Динамо» со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила эпизод с удалением нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче против «Спартака» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

24-летнего форварда удалили на 72-й минуте за удар локтем в шею защитника красно-белых Александера Джика. ЭСК единогласно поддержала решение главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

«Константин Тюкавин умышленно наносит удар сопернику рукой вне игрового эпизода и борьбы за мяч. Действие квалифицируется как применение чрезмерной силы, а сам поступок — как агрессивное поведение», — говорится в мотивировке решения на сайте РФС.

10 сентября стало известно, что Тюкавина дисквалифицировали на два матча РПЛ (один из которых — условно). Таким образом, форвард пропустит матч «Динамо» с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ.