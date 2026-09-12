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ЭСК признала верным удаление Тюкавина в матче Динамо со Спартаком в 7 туре РПЛ

Судейство

ЭСК: Левников верно удалил Тюкавина в матче «Динамо» со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила эпизод с удалением нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче против «Спартака» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

24-летнего форварда удалили на 72-й минуте за удар локтем в шею защитника красно-белых Александера Джика. ЭСК единогласно поддержала решение главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

«Константин Тюкавин умышленно наносит удар сопернику рукой вне игрового эпизода и борьбы за мяч. Действие квалифицируется как применение чрезмерной силы, а сам поступок — как агрессивное поведение», — говорится в мотивировке решения на сайте РФС.

10 сентября стало известно, что Тюкавина дисквалифицировали на два матча РПЛ (один из которых — условно). Таким образом, форвард пропустит матч «Динамо» с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ.

Источник: Сайт РФС
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Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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