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«Спартак» ищет опорника на место Хендрикса

13:04
Йоррит Хендрикс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Йоррит Хендрикс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», с приходом 24-летнего центрального защитника Максимилиано Кауфриза и 25-летнего левого защитника Артема Макарчука селекция красно-белых в это трансферное окно не завершена.

«Спартак» ищет футболиста в опорную зону, причем новичок появится в случае продажи кого-то из нынешнего состава. Кандидат номер один — выступающий как раз на этой позиции 26-летний Йоррит Хендрикс.

Уровень голландца не до конца устраивает тренерский штаб Руя Витории и руководство. Не исключено, что до завершения заявочных периодов в европейских лигах он покинет Москву.

Хендрикс перешел в «Спартак» в январе 2021 года из ПСВ. С тех пор он провел за клуб 13 матчей. Контракт полузащитника со столичной командой рассчитан до конца июня 2024 года.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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