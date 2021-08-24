«Спартак» ищет опорника на место Хендрикса
13:04
Как стало известно «СЭ», с приходом 24-летнего центрального защитника Максимилиано Кауфриза и 25-летнего левого защитника Артема Макарчука селекция красно-белых в это трансферное окно не завершена.
«Спартак» ищет футболиста в опорную зону, причем новичок появится в случае продажи кого-то из нынешнего состава. Кандидат номер один — выступающий как раз на этой позиции 26-летний Йоррит Хендрикс.
Уровень голландца не до конца устраивает тренерский штаб Руя Витории и руководство. Не исключено, что до завершения заявочных периодов в европейских лигах он покинет Москву.
Хендрикс перешел в «Спартак» в январе 2021 года из ПСВ. С тех пор он провел за клуб 13 матчей. Контракт полузащитника со столичной командой рассчитан до конца июня 2024 года.
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