ЦСКА — «Рубин»: казанцы дважды попали в перекладину и не смогли забить

«Рубин» дважды попал в перекладину ворот ЦСКА в одном игровом эпизоде матча 8-го тура чемпионата России.

На 21-й минуте при счете 1:0 в пользу армейцев после прострела Ходжи Арройо мяч попал в каркас ворот, после чего отлетел в голову Жоао Виктора и снова угодил в перекладину.

Казанцы с 15-й минуты играют в большинстве. У ЦСКА за серьезный фол был удален Матеус Рейс.