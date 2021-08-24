Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кафельников: «Вся история с продажей Жиго была надутой»

12:30
Теги:

Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на информацию, что красно-белые согласовали контракт с защитником «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфризом.

«Я очень надеюсь, что лимит отменят, а мы больше не будем переживать по этому поводу. Команде нужны иностранные качественные игроки. Правильно ли, что Жиго не отпустили? Если бы был бы реальный интерес, то его бы продали.

Мне кажется, по нему нет предложения, даже по такому футболисту как Жиго. Он не пользуется большим спросом в Европе. Думаю, вся история по его продаже была надутой", — сказал Кафельников «СЭ»

Стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в 850 тысяч евро. В этом сезоне Кауфриз провел 5 матчей в чемпионате Бельгии, в которых он не отметился результативными действиями.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником Кауфризом
Топ-клубы не хотят связываться с Роналду. Это закат карьеры Криштиану?
Австралийский пловец Рикард не будет лишен медали Олимпиады в Лондоне после обвинений в приеме допинга
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
5
Офсайд