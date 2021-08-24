Кафельников: «Вся история с продажей Жиго была надутой»

Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на информацию, что красно-белые согласовали контракт с защитником «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфризом.

«Я очень надеюсь, что лимит отменят, а мы больше не будем переживать по этому поводу. Команде нужны иностранные качественные игроки. Правильно ли, что Жиго не отпустили? Если бы был бы реальный интерес, то его бы продали.

Мне кажется, по нему нет предложения, даже по такому футболисту как Жиго. Он не пользуется большим спросом в Европе. Думаю, вся история по его продаже была надутой", — сказал Кафельников «СЭ»

Стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в 850 тысяч евро. В этом сезоне Кауфриз провел 5 матчей в чемпионате Бельгии, в которых он не отметился результативными действиями.