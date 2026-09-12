«Динамо» победило «Оренбург» благодаря голу Окишора в конце матча

«Динамо» обыграло «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ — 1:0. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена».

На 49-й минуте главный арбитр Павел Кукуян после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой в своей штрафной площади полузащитника Евгения Болотова. Защитник бело-голубых Максим Осипенко не реализовал 11-метровый — его удар отбил вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников.

На 90-й минуте победный гол забил полузащитник Виктор Окишор.

В добавленное время получили вторую желтую карточку и были удалены два игрока гостей — полузащитник Руслан Куль и защитник Максим Сивис. После удаления второго на поле началась массовая потасовка.

«Динамо» с 16 очками поднялось на второе место турнирной таблицы РПЛ. «Оренбург» (8 очков) находится на 10-м месте.

17 сентября «Оренбург» дома встретится с «Краснодаром» в 9-м туре РПЛ. «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с «Ростовом».