ЦСКА — «Рубин»: Арройо сравнял счет после стандарта

«Рубин» сравнял счет в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА — 1:1.

На 58-й минуте гол забил Андерсон Арройо, который после подачи углового пробил головой по воротам армейцев.

Матч проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. Казанцы с 15-й минуты играют в большинстве после удаления защитника ЦСКА Матеуса Рейса.