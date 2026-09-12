Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Капитанская повязка не делает меня особенным в глазах команды»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о получении капитанской повязки и назвал цели на сезон-2026/27.

«Капитанская повязка? Я отношусь к этому очень спокойно. Честно говоря, у нас очень сплоченная команда, с которой легко работать. Капитанская повязка не делает меня особенным в глазах команды. Она скорее помогает мне еще больше мотивировать себя и продолжать усердно работать на общий результат.

Что касается рекордов, то они пришли со временем, как дополнительный бонус. Сейчас я просто хочу побеждать, максимально помогать своей команде и, конечно же, забивать много голов», — приводит слова Кордобы пресс-служба «быков».

«Краснодар» с 19 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. 13 сентября «быки» на домашней арене встретятся с «Акроном» в матче 8-го тура чемпионата России.