Тренер «Оренбурга» Ахметзянов о поражении от «Динамо»: «В конце матча мы были ближе к победе»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:1) в 8-м туре РПЛ.

Единственный гол в поединке на 90-й минуте забил вышедший на замену полузащитник «Динамо» Виктор Окишор.

«Обидное поражение. Мы пропустили мяч на 90-й минуте. С рикошетом. Что тут сказать по этому матчу? Больше нечего. Можно поздравить «Динамо» с победой. Думаю, все прекрасно видели, что в конце матча мы были ближе к победе, к забитому мячу, чем команда соперников. Но, к сожалению, не реализовали три момента, по-моему. То, что в конце игры понадеялись, что сможем увезти три очка, так оно и есть. Не ожидали, что на 90-й минуте в быстрой атаке пропустим мяч», — приводит слова Ахметзянова пресс-служба «Оренбурга».

«Оренбург» с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 17 сентября команда Ахметзянова сыграет с «Краснодаром» в 9-м туре чемпионата России.