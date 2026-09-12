Тренер «Оренбурга» Ахметзянов о поражении от «Динамо»: «В конце матча мы были ближе к победе»
Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:1) в 8-м туре РПЛ.
Единственный гол в поединке на 90-й минуте забил вышедший на замену полузащитник «Динамо» Виктор Окишор.
«Обидное поражение. Мы пропустили мяч на 90-й минуте. С рикошетом. Что тут сказать по этому матчу? Больше нечего. Можно поздравить «Динамо» с победой. Думаю, все прекрасно видели, что в конце матча мы были ближе к победе, к забитому мячу, чем команда соперников. Но, к сожалению, не реализовали три момента, по-моему. То, что в конце игры понадеялись, что сможем увезти три очка, так оно и есть. Не ожидали, что на 90-й минуте в быстрой атаке пропустим мяч», — приводит слова Ахметзянова пресс-служба «Оренбурга».
«Оренбург» с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 17 сентября команда Ахметзянова сыграет с «Краснодаром» в 9-м туре чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0