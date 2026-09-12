Судья Танашев внес в протокол матча ЦСКА — «Рубин» запись о толчке в спину от Рейса

Главный арбитр матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Рубин» Инал Танашев зафиксировал в протоколе игры эпизод с толчком в спину со стороны защитника Матеуса Рейса.

Игрок армейцев был удален на 15-й минуте после вмешательства ВАР за фол на защитнике казанцев Андерсоне Арройо, которому попал по ноге открытыми шипами. После показа красной карточки Рейс толкнул в спину Танашева.

«Серьезное нарушение правил, после показа красной карточки Матеус Рейс толкнул главного арбитра в спину», — говорится в протоколе матча об удалении футболиста.