Жена и дочь скончавшегося Сергея Перхуна нанесли символический удар перед матчем ЦСКА — «Рубин»

Перед матчем 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» символический удар по мячу нанесли жена Сергея Перхуна Юлия и его дочь Екатерина — в память о бывшем вратаре армейцев.

Игра проходит на «ВЭБ Арене в Москве. 12 сентября ЦСКА также навсегда поднял футболку Перхуна над полем домашнего стадиона.

Голкипер ЦСКА скончался 28 августа 2001 года в возрасте 23 лет. Причиной смерти стала травма головы, полученная в игровом столкновении с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым во время матча чемпионата России.