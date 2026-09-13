На «Кинопоиске» вышел четвертый эпизод шоу «Хороший гол: Футбол» с матча «Спартак» — «Родина»

«Кинопоиск» повесил микрофоны на главного судью Михаила Плиско и главного тренера «Родины» Хуана Диаса, которого озвучил актер Павел Кипнис — голос Теда Лассо в официальном русском дубляже одноименного сериала.

Цитаты главного судьи Михаила Плиско из четвертого выпуска шоу «Хороший гол: Футбол» на «Кинопоиске»:

«Ну ты мастер, ты все знаешь» (вратарю «Спартака» Илье Помазуну вместо инструктажа о том, как не нарушить правила во время пробития пенальти);

«А что, у меня свисток плохо слышно, что ли, ребят, или что? Нормально?» (спрашивает у боковых арбитров, после того как футболисты продолжили игру, несмотря на свисток);

«Только не надо просто вот эти бахАния, хорошо?» (объясняет нападающему «Родины» Солтмураду Бакаеву, за что дал фол);

«Все, Илюх. Что не так — я очень извиняюсь. Я очень старался» (Защитнику «Родины» Илье Дятлову после игры).

— Я задержался? — Не знаю, просто они почертили и все. Потом глянешь (разговор с защитником «Родины» Ильей Дятловым после гола «Спартака», который был засчитан после просмотра VAR);

«Ром, можешь? Готов? Молчание — знак согласия...» (полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину, после того как на нем сфолили);

«Ну, Игоречек, ну ты же прихватил, дорогой!» (полузащитнику «Спартака» Игорю Дмитриеву после фола на сопернике);

«Он мне «пять» хотел дать после гола. Хах!» (боковым арбитрам о действиях нападающего «Спартака» Мирлинда Даку);

Цитаты главного тренера «Родины» Хуана Диаса из четвертого выпуска шоу «Хороший гол: Футбол» на «Кинопоиске»:

«Соперники делают, что вообще захотят, а мы тут как по парку гуляем» (своим помощникам на скамейке);

«Сколько так можно? Мы остановим хоть один прорыв? Когда мы сомкнем ряды? Ну когда? Они закидывают нам за спину, и все, конец!» (своим помощникам на скамейке);

«Мы должны играть от обороны или нам забьют» (своим помощникам на скамейке);

«Прорвете оборону, они будут бить со средней. Они всегда так делают. Прорвутся так или иначе» (своим помощникам на скамейке);

«Вдарь разок. Ничего. Чтобы без карточки. Но сильно. Сильно» (подсказка защитнику Илье Дятлову);

«Давай, Ваня! Удиви меня!» (нападающему Ивану Тимошенко);

«Будем обороняться и страдать. Когда у нас мяч и мы одни, мы не сливаем его. А при перехвате — идем как шли. И мы победим!» (обращаясь к команде в перерыве в подтрибунном помещении);