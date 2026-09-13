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На «Кинопоиске» вышел четвертый эпизод шоу «Хороший гол: Футбол» с матча «Спартак» — «Родина»

«Кинопоиск» повесил микрофоны на главного судью Михаила Плиско и главного тренера «Родины» Хуана Диаса, которого озвучил актер Павел Кипнис — голос Теда Лассо в официальном русском дубляже одноименного сериала.

Цитаты главного судьи Михаила Плиско из четвертого выпуска шоу «Хороший гол: Футбол» на «Кинопоиске»:

  • «Только не надо просто вот эти бахАния, хорошо?» (объясняет нападающему «Родины» Солтмураду Бакаеву, за что дал фол);

  • «А что, у меня свисток плохо слышно, что ли, ребят, или что? Нормально?» (спрашивает у боковых арбитров, после того как футболисты продолжили игру, несмотря на свисток);

  • «Ну ты мастер, ты все знаешь» (вратарю «Спартака» Илье Помазуну вместо инструктажа о том, как не нарушить правила во время пробития пенальти);

Вингер &laquo;Спартака&raquo; Пабло Солари.Дубль Солари вывел «Спартак» в лидеры группы, Угальде отметил юбилей победной передачей

  • «Он мне «пять» хотел дать после гола. Хах!» (боковым арбитрам о действиях нападающего «Спартака» Мирлинда Даку);

  • «Ну, Игоречек, ну ты же прихватил, дорогой!» (полузащитнику «Спартака» Игорю Дмитриеву после фола на сопернике);

  • «Ром, можешь? Готов? Молчание — знак согласия...» (полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину, после того как на нем сфолили);

  • — Я задержался?
    — Не знаю, просто они почертили и все. Потом глянешь (разговор с защитником «Родины» Ильей Дятловым после гола «Спартака», который был засчитан после просмотра VAR);

  • «Все, Илюх. Что не так — я очень извиняюсь. Я очень старался» (Защитнику «Родины» Илье Дятлову после игры).

Цитаты главного тренера «Родины» Хуана Диаса из четвертого выпуска шоу «Хороший гол: Футбол» на «Кинопоиске»:

  • «Мы должны играть от обороны или нам забьют» (своим помощникам на скамейке);

  • «Сколько так можно? Мы остановим хоть один прорыв? Когда мы сомкнем ряды? Ну когда? Они закидывают нам за спину, и все, конец!» (своим помощникам на скамейке);

  • «Соперники делают, что вообще захотят, а мы тут как по парку гуляем» (своим помощникам на скамейке);

Иван Сергеев.Сергеев догнал Веретенникова и Соболева. «Динамо» разгромило «Ахмат» и обошло в группе

  • «Прорвете оборону, они будут бить со средней. Они всегда так делают. Прорвутся так или иначе» (своим помощникам на скамейке);

  • «Вдарь разок. Ничего. Чтобы без карточки. Но сильно. Сильно» (подсказка защитнику Илье Дятлову);

  • «Давай, Ваня! Удиви меня!» (нападающему Ивану Тимошенко);

  • «Будем обороняться и страдать. Когда у нас мяч и мы одни, мы не сливаем его. А при перехвате — идем как шли. И мы победим!» (обращаясь к команде в перерыве в подтрибунном помещении);

  • «Давайте уже что-нибудь сделаем! Только подумаю о замене — и нам забивают. Пусть меняются!» (своим помощникам на скамейке).

Цитаты главного тренера «Спартака» Хуана Карседо в разговорах с Михаилом Плиско и Хуаном Диасом из четвертого выпуска шоу «Хороший гол: Футбол» на «Кинопоиске»:

  • «Не хватает ротации, правда... Но продолжай, продолжай! Знаю, это паршиво, но не унывай!» (тренеру «Родины» Хуану Диасу после игры);

&laquo;Зенит&raquo; разгромил махачкалинское &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче Кубка России 2&nbsp;сентября.«Зенит» спокойно разобрался с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Соболеву хватило тайма, чтобы оформить дубль

  • «Ты хороший человек и хороший арбитр. Мы тобой очень довольны» (главному судье Михаилу Плиско после игры).

«Хороший гол: Футбол» — спин-офф хоккейного формата «Хороший гол». В шоу зрителей ждут кадры из судейской комнаты, переговоры во время игры и главное — очень много контента, который обычно не попадает в трансляцию и остается за кадром. Первый выпуск этого сезона был снят на матче за Суперкубок России, который состоялся 18 июля и завершился победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2, а его главным героем был арбитр Евгений Буланов.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
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 6
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П
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Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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