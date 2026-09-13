На «Кинопоиске» вышел четвертый эпизод шоу «Хороший гол: Футбол» с матча «Спартак» — «Родина»
«Кинопоиск» повесил микрофоны на главного судью Михаила Плиско и главного тренера «Родины» Хуана Диаса, которого озвучил актер Павел Кипнис — голос Теда Лассо в официальном русском дубляже одноименного сериала.
Цитаты главного судьи Михаила Плиско из четвертого выпуска шоу «Хороший гол: Футбол» на «Кинопоиске»:
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«Только не надо просто вот эти бахАния, хорошо?» (объясняет нападающему «Родины» Солтмураду Бакаеву, за что дал фол);
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«А что, у меня свисток плохо слышно, что ли, ребят, или что? Нормально?» (спрашивает у боковых арбитров, после того как футболисты продолжили игру, несмотря на свисток);
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«Ну ты мастер, ты все знаешь» (вратарю «Спартака» Илье Помазуну вместо инструктажа о том, как не нарушить правила во время пробития пенальти);
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«Он мне «пять» хотел дать после гола. Хах!» (боковым арбитрам о действиях нападающего «Спартака» Мирлинда Даку);
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«Ну, Игоречек, ну ты же прихватил, дорогой!» (полузащитнику «Спартака» Игорю Дмитриеву после фола на сопернике);
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«Ром, можешь? Готов? Молчание — знак согласия...» (полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину, после того как на нем сфолили);
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— Я задержался?
— Не знаю, просто они почертили и все. Потом глянешь (разговор с защитником «Родины» Ильей Дятловым после гола «Спартака», который был засчитан после просмотра VAR);
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«Все, Илюх. Что не так — я очень извиняюсь. Я очень старался» (Защитнику «Родины» Илье Дятлову после игры).
Цитаты главного тренера «Родины» Хуана Диаса из четвертого выпуска шоу «Хороший гол: Футбол» на «Кинопоиске»:
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«Мы должны играть от обороны или нам забьют» (своим помощникам на скамейке);
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«Сколько так можно? Мы остановим хоть один прорыв? Когда мы сомкнем ряды? Ну когда? Они закидывают нам за спину, и все, конец!» (своим помощникам на скамейке);
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«Соперники делают, что вообще захотят, а мы тут как по парку гуляем» (своим помощникам на скамейке);
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«Прорвете оборону, они будут бить со средней. Они всегда так делают. Прорвутся так или иначе» (своим помощникам на скамейке);
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«Вдарь разок. Ничего. Чтобы без карточки. Но сильно. Сильно» (подсказка защитнику Илье Дятлову);
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«Давай, Ваня! Удиви меня!» (нападающему Ивану Тимошенко);
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«Будем обороняться и страдать. Когда у нас мяч и мы одни, мы не сливаем его. А при перехвате — идем как шли. И мы победим!» (обращаясь к команде в перерыве в подтрибунном помещении);
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«Давайте уже что-нибудь сделаем! Только подумаю о замене — и нам забивают. Пусть меняются!» (своим помощникам на скамейке).
Цитаты главного тренера «Спартака» Хуана Карседо в разговорах с Михаилом Плиско и Хуаном Диасом из четвертого выпуска шоу «Хороший гол: Футбол» на «Кинопоиске»:
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«Не хватает ротации, правда... Но продолжай, продолжай! Знаю, это паршиво, но не унывай!» (тренеру «Родины» Хуану Диасу после игры);
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«Ты хороший человек и хороший арбитр. Мы тобой очень довольны» (главному судье Михаилу Плиско после игры).
«Хороший гол: Футбол» — спин-офф хоккейного формата «Хороший гол». В шоу зрителей ждут кадры из судейской комнаты, переговоры во время игры и главное — очень много контента, который обычно не попадает в трансляцию и остается за кадром. Первый выпуск этого сезона был снят на матче за Суперкубок России, который состоялся 18 июля и завершился победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2, а его главным героем был арбитр Евгений Буланов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0