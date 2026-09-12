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ЦСКА — Рубин: смотреть бесплатно матч чемпионата России в прямом эфире — онлайн текстовая трансляция и результат 12 сентября 2026

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Сегодня, 11:00

ЦСКА — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 8-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
11:50

Новости ЦСКА и «Рубин»

На этой неделе ЦСКА в день закрытия трансферного окна успел подписать контракты с алжирским защитником Мохаммедом Аззи и с полузащитником Иваном Олейниковым, который перед этим уже почти перешел в «Рубин».

Казанцы же объявили о переходе полузащитника Матвея Иванова из «Зенита» и взяли в аренду нападающего «Динамо» Ульви Бабаева.

11:40

ЦСКА — «Рубин»: личные встречи

ЦСКА и «Рубин» сыграли друг с другом 57 матчей во всех турнирах. Армейцы одержали 27 побед, а «Рубин» выиграл в 15 играх. Еще 15 встреч завершились вничью. Последний раз казанцы побеждали ЦСКА в октябре 2021 года. С тех пор в 7 матчах между этим командами 5 раз была ничья и дважды выигрывали армейцы, причем крупно — 6:1 и 5:1.

11:30

Как стартовали ЦСКА и «Рубин»

ЦСКА за 7 туров не потерпел ни одного поражения, а в четырех последних играх победил трижды, лишь один раз сыграв вничью с «Акроном» (2:2). Армейцы с 15 очками занимают 2-е место в турнирной таблице.

«Рубин» после поражения в первом туре от «Краснодара» (1:3) никому не уступает на протяжении 6 матчей подряд. Правда, в пяти последних турах казанцы выиграли только один раз — у махачкалинского «Динамо» (3:1), а с «Оренбургом», «Ростовом», «Балтикой» и «Ахматом» сыграл вничью (во всех случаях 1:1).

11:20

Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Рубин»

Игру ЦСКА — «Рубин» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 20.40. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

11:10

Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Рубин»

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится в субботу, 12 сентября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 20.45.

11:00

ЦСКА примет «Рубин» в 8-м туре Российской премьер-лиги.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

11:00

В субботу, 12 сентября, в 8-м туре РПЛ ЦСКА примет «Рубин». Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.45 по московскому времени.

ЦСКА еще ни разу не проиграл в этом чемпионате — при 4 победах армейцы трижды сыграли вничью и с 15 очками занимают второе место в таблице. «Рубин» после 7 туров набрал 10 очков и идет на 8-м месте.

Отдельной интригой матча может стать появление на поле Ивана Олейникова, который на этой неделе в последний момент отказался от перехода в «Рубин» и выбрал ЦСКА.

Главным арбитром встречи станет Инал Танашев. «СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Рубин» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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