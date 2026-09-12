ЦСКА — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 12 сентября, в 8-м туре РПЛ ЦСКА примет «Рубин». Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.45 по московскому времени.

ЦСКА еще ни разу не проиграл в этом чемпионате — при 4 победах армейцы трижды сыграли вничью и с 15 очками занимают второе место в таблице. «Рубин» после 7 туров набрал 10 очков и идет на 8-м месте.

Отдельной интригой матча может стать появление на поле Ивана Олейникова, который на этой неделе в последний момент отказался от перехода в «Рубин» и выбрал ЦСКА.

Главным арбитром встречи станет Инал Танашев. «СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Рубин» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!