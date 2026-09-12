Live
Сегодня, 11:00
ЦСКА — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 8-го тура чемпионата России.
Новости ЦСКА и «Рубин»
На этой неделе ЦСКА в день закрытия трансферного окна успел подписать контракты с алжирским защитником Мохаммедом Аззи и с полузащитником Иваном Олейниковым, который перед этим уже почти перешел в «Рубин».
Казанцы же объявили о переходе полузащитника Матвея Иванова из «Зенита» и взяли в аренду нападающего «Динамо» Ульви Бабаева.
ЦСКА — «Рубин»: личные встречи
ЦСКА и «Рубин» сыграли друг с другом 57 матчей во всех турнирах. Армейцы одержали 27 побед, а «Рубин» выиграл в 15 играх. Еще 15 встреч завершились вничью. Последний раз казанцы побеждали ЦСКА в октябре 2021 года. С тех пор в 7 матчах между этим командами 5 раз была ничья и дважды выигрывали армейцы, причем крупно — 6:1 и 5:1.
Как стартовали ЦСКА и «Рубин»
ЦСКА за 7 туров не потерпел ни одного поражения, а в четырех последних играх победил трижды, лишь один раз сыграв вничью с «Акроном» (2:2). Армейцы с 15 очками занимают 2-е место в турнирной таблице.
«Рубин» после поражения в первом туре от «Краснодара» (1:3) никому не уступает на протяжении 6 матчей подряд. Правда, в пяти последних турах казанцы выиграли только один раз — у махачкалинского «Динамо» (3:1), а с «Оренбургом», «Ростовом», «Балтикой» и «Ахматом» сыграл вничью (во всех случаях 1:1).
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Рубин»
Игру ЦСКА — «Рубин» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 20.40. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Рубин»
Матч ЦСКА — «Рубин» состоится в субботу, 12 сентября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 20.45.
В субботу, 12 сентября, в 8-м туре РПЛ ЦСКА примет «Рубин». Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20.45 по московскому времени.
ЦСКА еще ни разу не проиграл в этом чемпионате — при 4 победах армейцы трижды сыграли вничью и с 15 очками занимают второе место в таблице. «Рубин» после 7 туров набрал 10 очков и идет на 8-м месте.
Отдельной интригой матча может стать появление на поле Ивана Олейникова, который на этой неделе в последний момент отказался от перехода в «Рубин» и выбрал ЦСКА.
Главным арбитром встречи станет Инал Танашев. «СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Рубин» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0