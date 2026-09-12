ЭСК признала ошибку судьи в матче «Зенит» — ЦСКА. Прокопов должен был назначить пенальти в ворота армейцев
ЭСК оценила спорные эпизоды в матчах седьмого тура РПЛ. По мнению членов экспертно-судейской комиссии, арбитр Андрей Прокопов ошибочно не поставил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Зенитом» за фол защитника армейцев Матеуса Рейса на нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.
Два спорных момента
После встречи «Зенит» — ЦСКА, которая завершилась победой красно-синих со счетом 2:1, клуб из Санкт-Петербурга обратился в ЭСК с просьбой разобрать два момента.
Первый эпизод произошел в штрафной хозяев незадолго по перерыва. Александр Соболев попал локтем в лицо защитника армейцев Джамалутдина Абдулкадырова, и после вмешательства ВАР удар с точки успешно исполнил Иван Обляков.
Впрочем, прямо перед фолом форварда «Зенита» тому же Абдулкадырову, судя по всему, мяч угодил в руку. «Если признать, что Джамалутдин не соблюдал правила (а так это выглядит на видеозаписи, которая есть в распоряжении «СЭ»), тогда следовало назначить штрафной удар в пользу «Зенита», а Соболева все равно наказать предупреждением за грубость», — считает судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров.
Тем не менее ЭСК нарушения в действиях защитника армейцев не усмотрела. «В первой фазе игрового эпизода нет доказательств того, что мяч коснулся руки игрока ЦСКА: он попал в тело футболиста и в дальнейшем не изменил направления полета. Комиссия не установила наличия контакта», — гласит заявление.
Соболев, по мнению ЭСК, действовал в «безрассудной» манере, выставив локоть. Таким образом, 11-метровый назначен верно. Такой вердикт члены комиссии вынесли единогласно.
Второй спорный момент случился в конце встречи при счете 1:1. Защитник ЦСКА Матеус Рейс в борьбе с Дугласом Сантосом тоже попал локтем по лицу Соболева, но Прокопов не зафиксировал нарушения. ВАР также не вмешался.
«Если вы в одном моменте ставите пенальти за игру локтем, то почему в аналогичной ситуации, еще более явной, вы не назначаете одиннадцатиметровый, кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Я думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди», — негодовал главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча.
Наставник сине-бело-голубых оказался неправ. Комиссия все же усмотрела в данном эпизоде ошибку арбитра.
«Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение Рейсу за безрассудное поведение», — гласит оценка ЭСК.
Примечательно, что данный вердикт был вынесен большинством голосов. Кто-то из членов комиссии все равно не увидел в действиях Рейса нарушения.
Вскоре после эпизода в штрафной ЦСКА гости убежали в быструю атаку и забили второй мяч — отличился Иван Обляков, оформивший дубль.
Так, вместо возможных 2:1 и трех очков, или хотя бы одного за ничью, «Зенит» получил поражение.
Правильное удаление Тюкавина
Также ЭСК рассмотрела удаление Константина Тюкавина в матче «Динамо» — «Спартак» (2:1). На 72-й минуте форвард бело-голубых побежал за мячом, но столкнулся с Александером Джику: россиянин выставил руку и попал сопернику локтем (или предплечьем) в область шеи.
Ганец упал на газон, а главный арбитр встречи Кирилл Левников тут же показал Константину прямую красную карточку.
«Допустил ошибку, буду учиться. Это случайность. Какие эмоции? Мы вели 2:1, они бросили аут. Я просто оббегал его, наверное, куда-то попал. Надо пересмотреть момент», — сказал Тюкавин журналистам в микст-зоне.
Тем не менее «Динамо» подало обращение в ЭСК. Комиссия посчитала решение Левникова верным.
«Тюкавин умышленно наносит удар сопернику рукой вне игрового эпизода и борьбы за мяч. Действие квалифицируется как применение чрезмерной силы, а сам поступок — как агрессивное поведение», — гласит вердикт комиссии.
Ранее КДК РФС дисквалифицировал Константина на два матча за этот эпизод. Один из них — условно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0