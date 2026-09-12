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ЭСК признала ошибочным решение арбитра Прокопова не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 7 тура РПЛ с Зенитом 5 сентября 2026

Судейство

ЭСК признала ошибку судьи в матче «Зенит» — ЦСКА. Прокопов должен был назначить пенальти в ворота армейцев

Максим Клементьев
Судья Андрей Прокопов, Александр Соболев и Матеус Рейс.
Фото ФК «Зенит»
Питерцев лишили очков

ЭСК оценила спорные эпизоды в матчах седьмого тура РПЛ. По мнению членов экспертно-судейской комиссии, арбитр Андрей Прокопов ошибочно не поставил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Зенитом» за фол защитника армейцев Матеуса Рейса на нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

&laquo;Зенит&raquo; проиграл ЦСКА в&nbsp;матче 7-го тура РПЛ.«Зенит» обратился в ЭСК после матча с ЦСКА. Петербуржцы не согласны с решениями арбитра в двух эпизодах

Два спорных момента

После встречи «Зенит» — ЦСКА, которая завершилась победой красно-синих со счетом 2:1, клуб из Санкт-Петербурга обратился в ЭСК с просьбой разобрать два момента.

Первый эпизод произошел в штрафной хозяев незадолго по перерыва. Александр Соболев попал локтем в лицо защитника армейцев Джамалутдина Абдулкадырова, и после вмешательства ВАР удар с точки успешно исполнил Иван Обляков.

Впрочем, прямо перед фолом форварда «Зенита» тому же Абдулкадырову, судя по всему, мяч угодил в руку. «Если признать, что Джамалутдин не соблюдал правила (а так это выглядит на видеозаписи, которая есть в распоряжении «СЭ»), тогда следовало назначить штрафной удар в пользу «Зенита», а Соболева все равно наказать предупреждением за грубость», — считает судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров.

Тем не менее ЭСК нарушения в действиях защитника армейцев не усмотрела. «В первой фазе игрового эпизода нет доказательств того, что мяч коснулся руки игрока ЦСКА: он попал в тело футболиста и в дальнейшем не изменил направления полета. Комиссия не установила наличия контакта», — гласит заявление.

Соболев, по мнению ЭСК, действовал в «безрассудной» манере, выставив локоть. Таким образом, 11-метровый назначен верно. Такой вердикт члены комиссии вынесли единогласно.

Второй спорный момент случился в конце встречи при счете 1:1. Защитник ЦСКА Матеус Рейс в борьбе с Дугласом Сантосом тоже попал локтем по лицу Соболева, но Прокопов не зафиксировал нарушения. ВАР также не вмешался.

«Если вы в одном моменте ставите пенальти за игру локтем, то почему в аналогичной ситуации, еще более явной, вы не назначаете одиннадцатиметровый, кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Я думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди», — негодовал главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча.

Наставник сине-бело-голубых оказался неправ. Комиссия все же усмотрела в данном эпизоде ошибку арбитра.

«Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение Рейсу за безрассудное поведение», — гласит оценка ЭСК.

Примечательно, что данный вердикт был вынесен большинством голосов. Кто-то из членов комиссии все равно не увидел в действиях Рейса нарушения.

Вскоре после эпизода в штрафной ЦСКА гости убежали в быструю атаку и забили второй мяч — отличился Иван Обляков, оформивший дубль.

Так, вместо возможных 2:1 и трех очков, или хотя бы одного за ничью, «Зенит» получил поражение.

Константин Тюкавин.«Допустил ошибку, буду учиться». Тюкавин назвал случайностью свое удаление в матче со «Спартаком»

Правильное удаление Тюкавина

Также ЭСК рассмотрела удаление Константина Тюкавина в матче «Динамо» — «Спартак» (2:1). На 72-й минуте форвард бело-голубых побежал за мячом, но столкнулся с Александером Джику: россиянин выставил руку и попал сопернику локтем (или предплечьем) в область шеи.

Ганец упал на газон, а главный арбитр встречи Кирилл Левников тут же показал Константину прямую красную карточку.

«Допустил ошибку, буду учиться. Это случайность. Какие эмоции? Мы вели 2:1, они бросили аут. Я просто оббегал его, наверное, куда-то попал. Надо пересмотреть момент», — сказал Тюкавин журналистам в микст-зоне.

Тем не менее «Динамо» подало обращение в ЭСК. Комиссия посчитала решение Левникова верным.

«Тюкавин умышленно наносит удар сопернику рукой вне игрового эпизода и борьбы за мяч. Действие квалифицируется как применение чрезмерной силы, а сам поступок — как агрессивное поведение», — гласит вердикт комиссии.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Константина на два матча за этот эпизод. Один из них — условно.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Александр Соболев
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Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
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Маркиньос

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Юрий Горшков
Юрий Горшков

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Ахмат

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И К Ж
Матеус Рейс
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