ЭСК признала ошибку судьи в матче «Зенит» — ЦСКА. Прокопов должен был назначить пенальти в ворота армейцев

Питерцев лишили очков

ЭСК оценила спорные эпизоды в матчах седьмого тура РПЛ. По мнению членов экспертно-судейской комиссии, арбитр Андрей Прокопов ошибочно не поставил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Зенитом» за фол защитника армейцев Матеуса Рейса на нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

Два спорных момента

После встречи «Зенит» — ЦСКА, которая завершилась победой красно-синих со счетом 2:1, клуб из Санкт-Петербурга обратился в ЭСК с просьбой разобрать два момента.

Первый эпизод произошел в штрафной хозяев незадолго по перерыва. Александр Соболев попал локтем в лицо защитника армейцев Джамалутдина Абдулкадырова, и после вмешательства ВАР удар с точки успешно исполнил Иван Обляков.

Впрочем, прямо перед фолом форварда «Зенита» тому же Абдулкадырову, судя по всему, мяч угодил в руку. «Если признать, что Джамалутдин не соблюдал правила (а так это выглядит на видеозаписи, которая есть в распоряжении «СЭ»), тогда следовало назначить штрафной удар в пользу «Зенита», а Соболева все равно наказать предупреждением за грубость», — считает судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров.

Тем не менее ЭСК нарушения в действиях защитника армейцев не усмотрела. «В первой фазе игрового эпизода нет доказательств того, что мяч коснулся руки игрока ЦСКА: он попал в тело футболиста и в дальнейшем не изменил направления полета. Комиссия не установила наличия контакта», — гласит заявление.

Соболев, по мнению ЭСК, действовал в «безрассудной» манере, выставив локоть. Таким образом, 11-метровый назначен верно. Такой вердикт члены комиссии вынесли единогласно.

Второй спорный момент случился в конце встречи при счете 1:1. Защитник ЦСКА Матеус Рейс в борьбе с Дугласом Сантосом тоже попал локтем по лицу Соболева, но Прокопов не зафиксировал нарушения. ВАР также не вмешался.

«Если вы в одном моменте ставите пенальти за игру локтем, то почему в аналогичной ситуации, еще более явной, вы не назначаете одиннадцатиметровый, кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Я думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди», — негодовал главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча.

Наставник сине-бело-голубых оказался неправ. Комиссия все же усмотрела в данном эпизоде ошибку арбитра.

«Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение Рейсу за безрассудное поведение», — гласит оценка ЭСК.

Примечательно, что данный вердикт был вынесен большинством голосов. Кто-то из членов комиссии все равно не увидел в действиях Рейса нарушения.

Вскоре после эпизода в штрафной ЦСКА гости убежали в быструю атаку и забили второй мяч — отличился Иван Обляков, оформивший дубль.

Так, вместо возможных 2:1 и трех очков, или хотя бы одного за ничью, «Зенит» получил поражение.

Правильное удаление Тюкавина

Также ЭСК рассмотрела удаление Константина Тюкавина в матче «Динамо» — «Спартак» (2:1). На 72-й минуте форвард бело-голубых побежал за мячом, но столкнулся с Александером Джику: россиянин выставил руку и попал сопернику локтем (или предплечьем) в область шеи.

Ганец упал на газон, а главный арбитр встречи Кирилл Левников тут же показал Константину прямую красную карточку.

«Допустил ошибку, буду учиться. Это случайность. Какие эмоции? Мы вели 2:1, они бросили аут. Я просто оббегал его, наверное, куда-то попал. Надо пересмотреть момент», — сказал Тюкавин журналистам в микст-зоне.

Тем не менее «Динамо» подало обращение в ЭСК. Комиссия посчитала решение Левникова верным.

«Тюкавин умышленно наносит удар сопернику рукой вне игрового эпизода и борьбы за мяч. Действие квалифицируется как применение чрезмерной силы, а сам поступок — как агрессивное поведение», — гласит вердикт комиссии.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Константина на два матча за этот эпизод. Один из них — условно.