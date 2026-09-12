ЦСКА — «Рубин»: армейцы в меньшинстве ведут 1:0 по итогам первого тайма

ЦСКА обыгрывает «Рубин» по итогам первого тайма матча 8-го тура чемпионата России — 1:0

На 6-й минуте гол с пенальти забил Иван Обляков.

Армейцы с 15-й минуты играют в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса за фол на Андерсоне Арройо.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».