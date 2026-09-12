Новичок ЦСКА Олейников о несостоявшемся переходе в «Рубин»: «Не хочу вспоминать. Было и было»

Полузащитник ЦСКА Иван Олейников поделился впечатлениями от дебюта за московскую команду после возвращения.

12 сентября 28-летний футболист принял участие в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1), выйдя на замену на 81-й минуте. В сентябре Олейников перешел в ЦСКА из «Крыльев Советов». Перед этим сообщалось о срыве трансфера полузащитника в «Рубин».

— Что почувствовал от выхода на поле?

— Сложно сказать. Тяжелый матч. Рад был дебютировать. Знаю, как здесь любят клуб, как болеют. И это очень приятно.

— История с «Рубином»?

— Мой представитель давал интервью, все сказал. Мой представитель говорил, что я не знал, что меня будут снимать на базе «Рубина»? Да, я должен был ехать в отель и приехал на базу. Я видел, что снимают, но было тяжело сориентироваться, до этого была тяжелая дорога: пять-шесть часов мы ехали... Даже уже не хочу вспоминать. Было и было.

— Удалось ли поговорить с кем-то из «Рубина» и уладить ситуацию?

— Когда я общался с руководством, сказал, что иду в ЦСКА. Отреагировали нормально.

— С игроками «Рубина» было общение?

— Никого из игроков не видел, когда только приехал. Со знакомыми увиделись, поздоровались. Не было такого, чтобы кто-то специально не пожал мне руку, — сказал Олейников.

Олейников уже выступал за разные возрастные группы академии ЦСКА, молодежку и основу, за которую дебютировал в сезоне-2017/18, после чего покинул команду.