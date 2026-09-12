Нападающий «Краснодара» Кордоба: «Было бы ошибкой считать «Акрон» легким соперником»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от матча с «Акроном» в 8-м туре РПЛ.

Игра состоится 13 сентября на «Ozon Арене» в Краснодаре.

«Мы знаем, что каждый матч — это новое, отдельное противостояние. Было бы ошибкой считать «Акрон» легким соперником. Мы должны максимально настраиваться и готовиться к игре с «Акроном» так же, как и к матчам с более именитыми клубами. Мы готовимся к сложному матчу. Мы должны сыграть на максимуме, чтобы в этом матче победить. Мы будем играть перед своими болельщиками и должны сделать все возможное, чтобы порадовать их», — приводит слова Кордобы пресс-служба «быков».

«Краснодар» с 19 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (4 очка) находится на 15-м месте.