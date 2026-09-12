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Пивоваров о матче «Динамо» — «Оренбург»: «Игра давалась тяжело, незабитый пенальти, несколько стопроцентных моментов»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от матча бело-голубых с «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

Игра состоялась 12 сентября.

— Соперник проявил себя хорошо, особенно в оборонительных действиях. Тем не менее, здорово, что вышедшие на замену футболисты, включая наших воспитанников, хорошо себя проявили, забили красивый гол. Мы в свою очередь забили красивый гол. Игра давалась тяжело, незабитый пенальти, несколько стопроцентных моментов. К концу встречи было тревожно, возникали опасения. Ну и гол, конечно, фантастически красив.

— То, как команда играет и набирает очки говорит о том, что выбор в пользу Шварца был верным.

— Мы Сандро знаем давно. Многократно комментировали, почему был выбран именно он. Прошло всего 8 туров, говорить еще рано. Хорошо, что одержали четыре победы, набрали 16 очков. Точно не ниже третьего места по итогам тура.

«Динамо» с 16 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. 17 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Динамо
1:0
Оренбург

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Павел Пивоваров
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 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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