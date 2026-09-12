Пивоваров о матче «Динамо» — «Оренбург»: «Игра давалась тяжело, незабитый пенальти, несколько стопроцентных моментов»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от матча бело-голубых с «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

Игра состоялась 12 сентября.

— Соперник проявил себя хорошо, особенно в оборонительных действиях. Тем не менее, здорово, что вышедшие на замену футболисты, включая наших воспитанников, хорошо себя проявили, забили красивый гол. Мы в свою очередь забили красивый гол. Игра давалась тяжело, незабитый пенальти, несколько стопроцентных моментов. К концу встречи было тревожно, возникали опасения. Ну и гол, конечно, фантастически красив.

— То, как команда играет и набирает очки говорит о том, что выбор в пользу Шварца был верным.

— Мы Сандро знаем давно. Многократно комментировали, почему был выбран именно он. Прошло всего 8 туров, говорить еще рано. Хорошо, что одержали четыре победы, набрали 16 очков. Точно не ниже третьего места по итогам тура.

«Динамо» с 16 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. 17 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».